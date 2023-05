Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Nachmittagsbetreuerin einer Grünstadter Grundschule sagt: Sie leidet bis heute an den Folgen einer Corona-Infektion, die auf ein Kind aus ihrer Gruppe zurückging. Also will sie ihre Erkrankung als Arbeitsunfall einstufen lassen. Nun hat das Sozialgericht in Speyer ein Urteil gefällt.

Auch zweieinhalb Jahre nach ihrer Corona-Infektion leide sie an den Folgen, klagt die Frau. Sie fühle sich noch immer schlapp, ihr Geschmacks- und Geruchssinn seien bis heute beeinträchtigt.