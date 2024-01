Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Auf gar keinen Fall zu spät kommen“, dachte sich Uwe Chormann bei der Wahl seines Schlafplatzes in der Nacht auf Mittwoch. Um trotz Glätte-Gefahr rechtzeitig zu den Abiturprüfungen da zu sein, blieb der Grünstadter IGS-Leiter in der Schule und schlief auf einem Luftbett. Lara Kauffmann hat ihn am Morgen danach gefragt, wie ihm das bekommen ist.

Wie war die Nacht, Herr Chormann? Haben Sie heute Rückenschmerzen?

So, wie man das aus dem Film „Nachts im Museum“ kennt, war es nicht. Es war schon ungewohnt.