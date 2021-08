Heftige Kritik an einem Schandfleck hat es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gegeben. Anlass dafür: Ein kaputtes Wohnmobil samt Müll, das auf freier Flur steht. Das Problem: Es befindet sich nicht nur außerhalb der Bebauung, sondern auch wenige Meter hinter der Gemarkungsgrenze auf dem Gebiet der Stadt Grünstadt. Die scheint das wenig zu interessieren.

„Wir wurden schon vor einer ganzen Weile auf das Problem hingewiesen“, berichtete Beigeordneter Harald Weber (FWG). Er führt derzeit die Geschäfte der Gemeinde, weil Ortschef Rainer Merz (FWG) von seinem Amt zurückgetreten ist. „Als wir uns das angesehen haben, konnten wir aber nicht feststellen, dass Öl aus dem Fahrzeug ausläuft.“ Außerdem handele es sich um privaten Grund und nicht um eine Fläche der Gemeinde, wie ursprünglich vermutet, erklärte Weber in der Ratssitzung.

Durch eine Nachfrage bei der Verbandsgemeinde Leiningerland habe sich zudem herausgestellt, dass das Privatgrundstück, auf dem Fahrzeug und sonstige Ablagerungen – unter anderem ein Pferdeanhänger – stehen, überdies zur Gemarkung Asselheim gehören und damit in die Zuständigkeit der Stadt Grünstadt fallen. „Wir haben uns an die Stadt gewendet, es ist aber nichts passiert“, berichtete Weber.

Keine Reaktion aus dem Kreishaus

„Auch beim Kreis haben wir eine mögliche Umweltverschmutzung angezeigt, ohne dass aus Bad Dürkheim eine Reaktion erfolgt ist.“ Warum sich niemand für die Sache zuständig fühle, könne er sich nicht erklären, meinte Weber – und das gilt wohl auch für die Ratsmitglieder. Sie beklagten sich darüber, dass das Problem seit November 2020 besteht, ohne dass irgendeine Reaktion erfolgt sei.

Die Stadtverwaltung Grünstadt hingegen teilt mit, dass sie durchaus aktiv geworden sei. Weber habe sich am 9. November an sie gewandt und bereits am 11. November eine Rückmeldung erhalten, so Joachim Meyer, Geschäftsführender Beamter, auf Nachfrage. Der Vollzugsdienst habe sich die Situation am 10. November vor Ort angesehen, aber keine Umweltverschmutzung durch auslaufende Betriebsstoffe feststellen können, sodass kein sofortiges Handeln erforderlich war.

Bis Mitte Februar soll der Schrott verschwinden

Da es um die Nutzung von Privatgelände gehe, sei der Fall daraufhin von der Stadtverwaltung zur Bearbeitung an die Kreisverwaltung weitergereicht worden. „In deren Auftrag haben wir dann die Fahrzeuge bepunktet“, erklärte Meyer. Ab diesem Zeitpunkt laufe eine Monatsfrist, die eine Beseitigung anmahne. Noch vor Weihnachten sei die Kreisverwaltung von der Stadt darüber informiert worden, dass zwar ein Anhänger beseitigt wurde, aber weiterhin noch ein Anhänger und ein Wohnmobil auf dem Gelände stehen. Zwischenzeitlich habe die Kreisverwaltung mit dem Eigentümer des Grundstücks vereinbart, dass die Fahrzeuge bis zum 31. Januar entfernt werden sollen.

Das bestätigt die Kreisverwaltung. Von ihr war zu erfahren, dass schon am 16. Dezember Kontakt mit der Firma aufgenommen wurde, die Eigentümerin der Flächen auf dem Quirnheimer Berg ist. Es sei zugesichert worden, das noch dort stehende Fahrzeug und den Anhänger bis spätestens Mitte Februar zu entsorgen. Ein Autoverwerter sei vom Unternehmen mit der Entsorgung beauftragt worden.