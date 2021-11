Für viele Zuschauer ist es oft unverständlich: Ein Turner zeigt eine Übung, die schwierig aussieht, bekommt aber weniger Punkte als jemand, der eine vermeintlich leichte Übung turnt. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Kampfrichter Gerhard Durm von der TSG Grünstadt erklärt, wie eine Note zustande kommt.

Es war im Wettkampf der TSG Grünstadt gegen die KTV Koblenz, als der Grünstadter Noah Graf seine Bodenübung turnte. Als Abgang turnte er einen Salto mit mehreren Schrauben. Wie viele, darüber konnte man streiten, denn er stand mit den Füßen 90 Grad zur Ausgangsposition gedreht. Und es wurde auch gestritten. Aus beiden Mannschaftslagern ertönte ein Aufschrei. Für solche Momente sind Kampfrichter da, die entscheiden müssen.

Auch für Gerhard Durm war die Situation nicht ganz so einfach. Der 57-Jährige ist Heimkampfrichter für die TSG Grünstadt und saß bei dem Wettkampf mit am Kampfrichtertisch. Eine Viertelschraube kann viel ausmachen, erklärt er. Besonders ärgerlich ist das in der Bundesliga der Männer. Hier wird nämlich im Gegensatz zu anderen Wettkämpfen nach dem sogenannten Score-System gewertet. Kleine Fehler können hier richtig ins Gewicht fallen.

Bei Zweifeln entscheidet der Oberkampfrichter

Für die Wertung verantwortlich ist das Kampfgericht. Das sind zwei Heimkampfrichter der jeweiligen Mannschaften, die die Schwierigkeit der Übung feststellen, die sogenannte D-Note (difficulty). Zu diesen gehört auch Gerhard Durm. Zwei weitere neutrale Schiedsrichter bewerten dann die Ausführung, die in der E-Note (execution) festgehalten wird. Gibt es Zweifel, entscheidet ein Fünfter am Tisch: der Oberkampfrichter.

Damit eine Übung zählt, müssen aber noch andere Voraussetzungen gegeben sein. Pro Gerät (Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck) gibt es vier Strukturgruppen. Beim Boden sind das beispielsweise gymnastische Elemente, etwa ein Handstand, Akrobatik jeweils vorwärts und rückwärts, etwa ein Salto, und den Abgang. Aus jeder Gruppe muss mindestens ein Element geturnt werden.

Die Anzahl der Salti ist nur schwer zu erkennen

Bewertet werden bei der D-Note die besten zehn Elemente einer Übung. Das geht jedoch manchmal so schnell, dass man kaum hinterherkommt. Kann man überhaupt so schnell zählen, wie viele Salti mit wie vielen Drehungen geturnt werden? „Das muss man sehen“, sagt Durm. Live mitzählen könne man das oft nicht. Wenn man aber mal einen Salto mit zwei Drehungen gesehen habe, könne man sich im inneren Auge das Bild speichern. Anders habe man kaum eine Chance, zumal es wirklich schnell zugeht. Damit man nicht nach jedem Element den Kopf senken muss und möglicherweise das nächste Element verpasst, gibt es eine Kurzschrift. Sie folgt einer gewissen Logik. Ein Vorwärtssalto ist etwa ein Kringel nach vorne, eine Schraube gleicht einem Schreibschrift-E. So kann man sich für jedes Element eine Art Schriftzeichen notieren. „Die Kurzschrift ist sogar offiziell vorgegeben“, sagt Durm. Als Kampfrichter müsse man diese lernen. Nach der Übung wird zusammengerechnet und die D-Note gebildet.

Bei der E-Note für die Ausführung läuft das ähnlich. Nur wird dort nicht addiert, sondern von zehn subtrahiert. Für jeden Fehler folgt ein Abzug. Wie hoch der ist, kann man in einer langen Tabelle nachlesen. Aber auch hier gilt, so Durm: Ein geschultes Auge sieht es auf einen Blick. Am Ende jeder Übung werden D-Note und E-Note zusammengezählt und ergeben die Wertungspunkte. Folgendes funktioniert jedoch nicht: Man kann nicht am Gerät seine Zeit absitzen, keine Abzüge bekommen und mit zehn Wertungspunkten nach Hause gehen, die sich aus der abzugsfreien E-Note ergeben. Bei Übungen mit weniger als sieben Elementen gibt es Abzüge in der E-Note, die das verhindern.

Trainer sollte Kampfrichterausbildung machen

Durms Heimatverein ist die badische TSG Kronau, die vor allem als Rhein-Neckar-Löwen vom Handball bekannt sind. Kampfrichter in Grünstadt wurde er durch eine Kooperation, die es zwischen Kronau und Grünstadt gab. Junge Talente aus der Pfalz, die Potenzial für die Bundesliga hatten, durften für die TSG Kronau Wettkampfluft schnappen. Beide hatten einen Vorteil dadurch. Angefangen hat Durm als Turner. „Jedoch nicht so hochklassig wie die Jungs hier“, gibt er zu. Seit rund 20 Jahren ist er als Trainer aktiv. In seinen Augen gehöre eine Kampfrichterausbildung zur Trainerausbildung dazu. Dadurch habe man ein besseres Verständnis von den Wertungen, die eine Übung erzielen kann, wenn man die mit einem Turner zusammenstellt. Heute hilft Durm auch der Bundesligamannschaft dabei, die richtige Kombination aus Elementen hinzubekommen.

Wie genau gewertet wird und welche Elemente geturnt werden können, steht in einem seitenlangen Regelwerk, das international anerkannt ist, dem sogenannten Code de Pointage. Er ist immer über eine Olympiade, also die Zeit bis zu den nächsten Olympischen Spielen, gültig. „Das heißt, dass ab nächstem Jahr die Wertungsvorschriften der Entwicklung des Turnens angepasst und überarbeitet werden. Dann muss der Kampfrichter wieder die Schulbank drücken und eine Prüfung ablegen“, so Durm.

Die Scorepunkte sind entscheidend

In der Bundesliga sind die Wertungspunkte nicht ausschlaggebend für das Gewinnen oder Verlieren eines Wettkampfes, sondern die sogenannten Scorepunkte. Die werden nach der Differenz der Wertungspunkte berechnet, die die Turner im direkten Duell erreichen. „Für die Zuschauer wird es dadurch etwas spannender“, sagt Durm. Er findet das System aus turnerischer Sicht aber nicht immer fair. Es kann bei einem knappen Ergebnis durch eine Korrektur der Punkte also auch mal dazu kommen, dass aus einem Duell-Sieg eine Niederlage wird.