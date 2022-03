In Bockenheim soll die Ukraine-Hilfe ausgebaut werden. Einen Baustein dazu liefert der Kultur- und Verkehrsverein, der die Einnahmen seines Weinstandes spenden will.

Wenn der Kultur- und Verkehrsverein am Wochenende seinen mobilen Weinstand „SchorleXpress“ öffnet, wird der Erlös komplett an Geflüchtete aus der Ukraine gespendet. Der Verein hofft auch auf weitere Geldspenden, die den Betroffenen zukommen sollen. Nur Sachspenden könne man aus logistischen Gründen nicht abgeben.

Der „SchorleXpress“ steht am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr am südlichen Ortseingang, direkt am Pfälzer Mandelpfad. Der Wein kommt von den Bockenheimer Weingütern Kohl und Klingel. Zum Angebot am Stand gehören selbstgebackener Kuchen und Fingerfood.

Kontakt mit Obrigheim

Federführend für die Spendenaktion ist Sonia Brinkmann, die Schriftführerin des Vereins. Sie habe in den vergangenen Tagen mit der „aktiven Gruppe“ aus Obrigheim Kontakt aufgenommen, die von Melanie Kolbe ins Leben gerufen wurde. Brinkmann versichert, dass Anfang nächster Woche mit dem Obrigheimer Helferinnen-Team besprochen werden soll, wie den Betroffenen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.

Dem Kultur- und Verkehrsverein sei es wichtig, dass das Geld vom Wochenende direkt bei den Menschen ankomme und nicht etwa in Verwaltungsapparate großer Hilfsorganisationen gesteckt werde, betont Brinkmann. Eine Möglichkeit sei, mit dem Geld notwendige Lebensmittel, Hygieneartikel oder Medikamente zu beschaffen und mit auf den Weg in Richtung Osten zu geben. „Wir haben auch in Erwägung gezogen, hier in Bockenheim oder in der Region ankommende Familien direkt zu unterstützen“. Welche Hilfe es am Ende genau sein wird, werde der Verein nach dem Wochenende entscheiden, wenn die Höhe des zur Verfügung stehenden Betrages feststehe.

Weitere Hilfe geplant

Wie Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD) mitteilte, solle die neue Initiative „Hilfe für die Ukraine“ in Bockenheim ausgebaut werden. Am Mittwoch habe es ein Treffen mit sechs Teilnehmern im Blauen Rathaus gegeben. Der Kreis soll sich vergrößern und der Kontakt mit dem Obrigheimer Helferteam intensiviert werden, so Bechtel. Beim Treffen am Mittwoch im Blauen Rathaus sei auch Sonia Brinkmann dabei gewesen. Nach Angaben Bechtels gebe es in Bockenheim neben der Aktion am Wochenende auch noch andere Bürger, Vereine und Gruppen, die sich in den Dienst der Kriegsflüchtlinge stellen wollten. Das nächste Treffen ist für Donnerstag, 24. März ,19 Uhr, im Blauen Rathaus (Leininger Ring 62) geplant.