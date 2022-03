Der mobile Weinstand „SchorleXpress“ in Bockenheim wird am kommenden Wochenende vom Weingut Heiser-Buchner, dem Förderkreis und dem Schulelternbeirat der Grundschule bewirtschaftet – in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Verkehrsverein. Der Erlös des Verkaufs von Speisen und Getränken geht an den Förderkreis, der damit der Bockenheimer Grundschule helfen möchte, die Flüchtlingskinder aus der Ukraine zu unterstützen. Der „SchorleXpress“ steht am Samstag, 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 12 bis 18 Uhr, am nördlichen Ortseingang (aus Richtung Monsheim kommend) am Startpunkt des Pfälzer Mandelpfads. Am Stand wird unter anderem Kuchen angeboten. Vor Ort gilt für die Besucher die 3G-Regelung.