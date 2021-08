Die 11. Ausgabe des Schoppen Rock in Bockenheim war ein voller Erfolf. Eine tolle Stimmung herrschte am Sonntag bei dem Spektakel, das die Burschenschaft 1813 wieder organisiert hat. Zu dem außergewöhnlichem Frühschoppen in der alten Schaffnerei gab es Live-Musik von der Band „xxtra.rocks“ aus Gönnheim, die, weil unplugged, sich für den Gig kurzerhand in „xxtra acoustic“ umbenannte. Eric und Sven Greifenstein, die seit rund 30 Jahren zusammen Musik machen, spielten vornehmlich chillige, sanftere Töne. Natürlich durften auch Pfälzer Lieder nicht fehlen. Das textsichere Publikum begleitete diese Titel lautstark und man konnte förmlich spüren, dass die Menschen froh waren, sich mal wieder auf einem Fest treffen konnten. Um dieses überhaupt stattfinden zu lassen zu können, musste die Burschenschaft einige Hygieneregeln in ihrem Veranstaltungskonzept beachten. So wurden konsequent Kontaktdaten erfasst, Zutritt hatten nur Genesene, Geimpfe und Getestete. Während der dreieinhalbstündigen Konzertes wurde auch für die Flutopfer aus dem Ahrtal gesammelt. Die Spende – die genaue Summe ist noch nicht bekannt – wird durch die Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim weiter geleitet.