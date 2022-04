In der Carl-Zeiss-Straße sind in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag mehrere Koffer mit hochwertigen Hilti-Baumaschinen gestohlen worden. Die Täter hatten zuvor den Firmenwagen aufgebrochen. Von der Tat gibt es laut Polizei eine Videoaufzeichnung, die noch ausgewertet werden müsse. Der Schaden beträgt mehr als 6000 Euro. Bereits im November vergangenen Jahres waren aus einem Transporter in der selben Straße mehrere hochwertige Geräte gestohlen worden.