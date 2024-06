Zwei Tage nach der folgenschweren Kollision eines Autos mit einem Motorradfahrer auf der B271 bei Grünstadt hat es an dieser Stelle in ganz ähnlicher Konstellation schon wieder gekracht. Die Polizei berichtet: Ein 63-Jähriger wollte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Motorrad von der Bundesstraße aus nach rechts in Richtung der Obersülzer Straße abbiegen. Dabei musste er wegen der Vorfahrtsregelung kurz anhalten, und dabei fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Auto auf ihn auf. Beide Personen sind leicht verletzt worden, den Schaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten auf insgesamt etwa 1400 Euro. Beim Unfall zwei Tage zuvor hatte eine Autofahrerin an dieser Stelle beim Einbiegen auf die B271 einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, der 59-Jährige wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt.