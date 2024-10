Die unter anderem für die A6 im Leiningerland zuständige Autobahnpolizei will Schüler und jungen Menschen auf Job-Suche für den Blaulicht-Beruf begeistern und hat sich für einen Informationstag am Samstag ab 10 Uhr einiges einfallen lassen. Die Interessenten sollen in Schutzausrüstung über einen Hindernisparcours. Sie können versuchen, zu Fuß einen Blitzer auszulösen. Und beim „Pass-Duell“ geht es darum, gefälschte Ausweise zu erkennen. Wer mindestens 14 Jahre alt ist und das Angebot der Dienststelle in Ludwigshafen-Ruchheim nutzen will, soll eine Anmelde-Mail mit vollständigem Namen, Alter sowie Erreichbarkeit an pastruchheim@polizei.rlp.de schicken.