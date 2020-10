Jungen aus der Region haben in diesem Jahr trotz Corona wieder die Möglichkeit, in soziale Berufe reinzuschnuppern. Der Trägerverein Offene Jugendarbeit Leiningerland bietet das Projekt „Sozial engagierte Jungs“ an, das ihnen die Möglichkeit dazu bietet.

Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren können bei „Sozial engagierte Jungs“ in verschiedenen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Institutionen für Senioren oder beeinträchtige Menschen probeweise arbeiten. Das Projekt dauert bis Juni 2021 und umfasst 100 Stunden, die abgeleistet werden müssen – im Schnitt sind das zwei bis vier Wochenstunden. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Jungen am Ende ein Zertifikat sowie einen Eintrag ins Schulzeugnis.

Udo Jahnel, Mitarbeiter des Jugendhauses in Grünstadt, kümmert sich um das Projekt und ist zugleich Ansprechpartner für die Teilnehmer. „Aufgrund von Corona können wir das Projekt, bei dem im Schnitt drei Jugendliche mitmachen, dieses Jahr nicht an den Schulen vorstellen“, erzählt Jahnel. Los geht es direkt nach den Herbstferien. Die Jungen dürfen dann selbst entscheiden, welche Einrichtung sie besuchen wollen. „Sozial engagierte Jungs“ ziele darauf ab, Jungen für soziale Berufe zu interessieren, und trage gleichzeitig dazu bei, soziale Kompetenzen zu üben oder zu vertiefen.

Projekt läuft seit 2005

„Die Jungs lernen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind auch wesentliche Punkte, die gefördert und gefordert werden“, erklärt der Sozialpädagoge. Außerdem könne ein positiver Vermerk im Schulzeugnis bei späteren Bewerbungen sinnvoll und hilfreich sein. Als Anreiz, sich in einer sozialen Einrichtung zu engagieren, erhalten die Teilnehmer ein monatliches Taschengeld in Höhe von 30 Euro.

Das Bundesprojekt „Sozial engagierte Jungs“ startete 2005 unter dem Dach des Paritätischen Bildungswerks Rheinland-Pfalz/Saarland und wurde von der Fachstelle Jugendarbeit konzipiert. Anmeldung sind im Jugendhaus Grünstadt möglich: Kreuzerweg 6, Telefon 06359/83640. Weitere Infos unter www.jugendarbeit-leiningerland.de. Los geht es nach den Herbstferien.