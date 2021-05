In Jägertal und in Bockenheim sind Anfang Juli die ersten Spatenstiche für den Breitbandausbau im Kreiscluster erfolgt. Rund 9000 Gebäude wird die Firma Inexio in den nächsten Monaten mit schnellem Internet versorgen. In Sausenheim soll es im Herbst losgehen, in Grünstadt und Asselheim erst im nächsten Jahr.

Das saarländische Unternehmen, das gerade mit dem nordrhein-westfälischen Mitbewerber Deutsche Glasfaser fusioniert hat, wird die „weißen Flecken“ im Breitbandnetz beseitigen, also den bislang unterversorgten Privathaushalten, Firmen und Schulen im Landkreis zu Internetverbindungen mit Datenübertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde verhelfen. Das geschieht, indem Glasfaserkabel gemäß der FTTH-Technologie (Fiber To The Home) direkt bis ins Haus gelegt wird. Glasfaser transportiert Signale – im Gegensatz zu Kupfer – effizient, verlustfrei und sehr schnell, auch über lange Strecken.

Schulen und Gewerbebetriebe werden versorgt

In Grünstadt werden laut dem stellvertretenden Büroleiter Uwe Lohr, der auch für die EDV zuständig ist, „sämtliche Gewerbebetriebe, die noch nicht mit mindestens 30 Mbit/s versorgt sind, ans schnelle Internet angeschlossen, ebenso wie alle Schulen“. Konkret betroffen in der Stadt seien 445 der 9000 Adressen. In Sausenheim, wo mit dem Tiefbau am 23. November begonnen wird, liegen diese beispielsweise im Brückelweg, in der Drachenfelsstraße, In der Osterau, in der Kalkerde und Kalmitstraße, im Krummlandweg, in der Leiningerstraße, Peterskopfstraße, Rahnfelsstraße, Trifelsstraße und Weinbietstraße.

In Grünstadt geht’s im April los

Gleich nach dem Jahreswechsel wird die Umsetzung des Projektes in der Grünstadter Kernstadt vorbereitet, die dann am 12. April 2021 starten soll. In Asselheim wird ab 13. September 2021 gebaggert. Im gesamten Stadtgebiet wird in 47 Straßen gebuddelt. „Die Vollständigkeit der Liste kann ich aber nicht garantieren“, sagt Lohr. Auch erhielten nicht alle Anlieger jedes aufgeführten Verkehrswegs einen FTTH-Anschluss. „So bekommt im Westring nur die Hans-Zulliger-Schule Glasfaserkabel bis ins Gebäude“, erläutert er. Alle Betroffenen würden rechtzeitig vorab informiert.

Man ist nicht an die Firma gebunden

Vom Kreiscluster profitieren Adressen in ökonomisch unattraktiven Gebieten, für die sich keine Telekommunikationsfirma gefunden hat, die den Internetanschluss eigenwirtschaftlich übernommen hätte. Deshalb mussten Bund und Land eingreifen, die sich 90 Prozent der Projektkosten von circa 50 Millionen Euro teilen. Das letzte Zehntel zahlen die Kommunen. Für die betroffenen Bürger, Firmen und Institutionen entstehen dabei keine Kosten. Sie müssen allerdings schriftlich ihre Zustimmung erteilen, dass Inexio einen Hausanschluss legen darf. Versäumt man es, den entsprechenden Vertrag, den auch der Landkreis online zur Verfügung stellt, abzuschließen, sind laut der Inexio-Website für eine spätere Installation ins Gebäude 399 Euro fällig. Der Gestattungsvertrag bedeutet nicht, dass man dann auch an die Firma aus Saarlouis als Dienstleister gebunden ist. „Inexio muss die im Kreiscluster verlegten Kabel für andere Anbieter offenhalten, jeder Provider kann die Nutzung der Leitungen mieten“, informiert der Landkreis. Insofern kann der Kunde seinen Telekommunikationsanbieter frei wählen.

In Kirchheim und Altleiningen nur einzelne Gebäude

Nach Auskunft von Dennis Slobodian, Sprecher bei Deutsche Glasfaser, wird bis Ende kommenden Jahres im Kreiscluster an insgesamt 67 Stellen in den 48 Ortsgemeinden des Landkreises gearbeitet. Im Leiningerland wurde in Bockenheim begonnen. „Die Firma Inexio hat im Riedweg angefangen und arbeitet sich Stück für Stück nach Südwesten vor“, informiert Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD) auf Anfrage. In diesen Tagen werden Hausanschlüsse im Sperlingweg und in der Weihergasse gemacht. „Am 4. August um 11 Uhr findet dazu am Haus der Deutschen Weinstraße der offizielle erste Spatenstich statt“, so Bechtel. Kreissprecherin Sina Müller erläutert, dass manche Kommune nahezu komplett ausgebaut werden. Sie nennt als Beispiele Lindenberg, Niederkirchen und Forst. In anderen Dörfern seien nur einzelne Gebäude oder Aussiedlerhöfe anzuschließen. Das sei etwa in Kirchheim, Altleiningen, Meckenheim und Weisenheim am Sand der Fall. „Teilweise wird im Landkreis an rund 15 Stationen gleichzeitig gebuddelt“, so Müller über das von Bund und Land geförderte Projekt.

Es gibt noch eine andere Baustelle

Nicht zu verwechseln sei das mit dem teilweise parallel laufenden eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau durch Inexio oder durch die Deutsche Glasfaser. Man unterscheide die rund 9000 A-Adressen (das sind Bereiche mit weniger als 30 Mbit pro Sekunde an Downloadgeschwindigkeit, für sie ist der Breitbandausbau kostenlos) im Kreiscluster von circa 7000 B-Adressen (sie werden an den Kosten des Breitbandausbaus beteiligt). Davon liegen 494 in Grünstadt. Letztere verfügen bereits über DSL mit einer Übertragungsrate von mehr als 30 Mbit/s, haben aber noch keinen FTTH-Anschluss. Da sie entlang der Kreiscluster-Trasse liegen, können bei ihnen quasi „auf dem Weg“ die letzten Meter Kupferleitung vom Verteilerkasten ins Haus durch Glasfaser ersetzt werden. Das geschieht gratis, wenn ein Dienstleistungsvertrag mit Inexio abgeschlossen wurde. Wie das Unternehmen informiert, kostet die Breitbandaufrüstung nach der Bauphase ohne eine vertragliche Bindung 2399 Euro.