Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der A6 kurz nach der Anschlussstelle Wattenheim ereignet. Wie die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim mitteilten, staunten sie nicht schlecht, als sie die Unfallstelle erreichten und statt des gemeldeten Unfalls mit einem Transporter gleich zwei verunfallte Fahrzeuge im Feld vorfanden. Wegen des Schneeregens und Aquaplaning kam der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er blieb rund 50 Meter abseits der Autobahn im Feld stehen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer kam aus den gleichen Gründen an just derselben Stelle von der Straße ab und fuhr gegen den Transporter. Der Autofahrer und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt, als die Airbags auslösten. Sie mussten ins Krankenhaus nach Grünstadt gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung sperrte die Autobahnmeisterei den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim für kurze Zeit. Die Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim war mit 15 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort.