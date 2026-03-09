Zwischen Frühlingssonne und Feuerschein wird es laut auf dem Mehrgenerationenplatz: Eisenberg verabschiedet den Winter mit Blasmusik und Brezeln.

Bei blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen haben sich am Sonntag zahlreiche Kinder mit ihren Eltern auf dem Marktplatz versammelt – bereit für eine Eisenberger Tradition, die den Winter endgültig verabschieden soll. Bevor es allerdings ans große Finale geht, heißt es zunächst anstehen. An einer Ausgabestelle erhalten alle Kinder mit einem Stabausstecken ihre heiß begehrte Stabausbrezel – für viele der erste Höhepunkt des Nachmittags.

Währenddessen rollt ein besonderer Blickfang heran: Alexander Seiler kommt mit seinem Traktor auf den Platz gefahren. Auf dem Anhänger hat er einen rund drei Meter großen Schneemann aus Stroh und Papier. Zwei Wochen lang haben Mitglieder des CVJM Eisenberg an diesem symbolischen Winterboten gebaut. Nun wartet er auf seinen großen Abschied. Als die Blaskapelle Eisenberg das musikalische Kommando übernimmt, setzt sich der Tross mit einigen Hundert Kindern und Eltern in Bewegung. Mit schwungvollen Klängen begleiten die Musiker die Teilnehmer und den Schneemann auf seinen letzten Metern zum Mehrgenerationenplatz.

Die Feuerwehr hat alles im Blick

Seit vielen Jahrzehnten wird diese Tradition in Eisenberg gepflegt und markiert symbolisch das Ende der kalten Jahreszeit sowie den Beginn des Frühlings. Der Festplatz ist großzügig abgesperrt, sodass die Zuschauer das Geschehen aus sicherer Entfernung verfolgen können. Eine ältere Dame erinnert sich schmunzelnd an frühere Zeiten: „Früher war das noch schöner, als die Kinder mit kleinen Singspielen aus den Kitas beteiligt waren“, meint sie.

Ganz ohne Gesang geht es dennoch nicht. Die Eltern werden kurzerhand aufgefordert, ihre Kindergarten-App zu öffnen, um beim Singen zu unterstützen. Spätestens als Beigeordnete Sissi Lattauer (SPD) das Mikrofon ergreift und den Ton angibt, kommt Schwung in die Sache. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Ender Önder (SPD) und Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) entzündet sie schließlich den Schneemann. Kurz darauf lodern die Flammen hoch in den Himmel, während die Blaskapelle den Winter mit dem Lied „Winter, ade“ verabschiedet. Die Feuerwehr behält das Geschehen derweil aufmerksam im Blick.

Die vielen Besucher nutzen die Winterverbrennung nicht nur, um dem Winter Lebewohl zu sagen, sondern auch, um sich zu treffen, zu plaudern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Während Kinder das Piratenschiff auf dem Spielplatz erobern, genießen die Eltern das fröhliche Treiben. Und den Start in die warme Jahreszeit. Denn für Eisenberg ist die Winterverbrennung jedes Jahr das erste Fest unter freiem Himmel.