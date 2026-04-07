Mit einem privaten Kuchenverkauf haben einige engagierte Menschen aus Ramsen einen Erlös von 555,55 Euro erzielt, den sie der neu gegründeten Jugendfeuerwehr spenden. Ihre Anführerin Annerose Bär sagt: Der perfekte Schnapszahl-Betrag sei zustande gekommen, weil das Team den Erlös aus eigener Tasche aufgerundet habe. „Aber viel hat nicht gefehlt“, sagt die Ramserin. Die insgesamt 19 Kuchen wurden bei einer mehrtägigen Ausstellung frühlingshafter Bastelarbeiten verkauft. Bär sagt: Die Bastel- und Backtruppe besteht aus sieben Personen – überwiegend Frauen, aber auch ihr eigener Mann mache mit.