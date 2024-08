Ein Treffen für Fahrzeuge mit maximal 50 ccm Hubraum, auch Schnapsglasklasse genannt, findet am Samstag, 24. August, ab 10 Uhr beim Motorrad- und Technikmuseum in Quirnheim statt. Gezeigt werden sollen laut Museumsverein Mopeds, Mokicks und Roller – also alles, was von so einem kleinen Motor angetrieben wird.

Die Schnapsglasklasse erlebe zur Zeit einen Hype, heißt es in der Ankündigung. Das hänge damit zusammen, dass Zweiräder dieser Art selbst dann, wenn sie in einem sehr schlechten Zustand sind, für relativ wenig Geld wieder zum Laufen gebracht werden könnten. Pioniere dieser Fahrzeugklasse waren Anfang der 50er Jahre Firmen wie Miele, Kreidler und Zündapp, und die Typen- und Modellvielfalt ist groß. Der Veranstalter geht deshalb davon aus, dass es bei dem Treffen viel zu sehen geben wird.

Anmeldungen sind nicht erforderlich, wer vorbeikommen will, tut das einfach. Parallel zum Treffen findet ein Technikteile-Flohmarkt statt: Wer alte oder gebrauchte Teile jeder Art oder auch komplette Zweiräder anbieten will, ist dazu herzlich eingeladen. Wer einen eigenen Stand aufbauen will, meldet sich vorab beim Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland unter der Mailadresse mtm.museum.ss@gmail.com oder Telefon 0179 5998159. Im Netz: www.motorrad-technik-museum.de.