Nach mehr als 20 Jahren in Ludwigshafen, davon 15 im Rathauscenter und rund sechs in der Rhein-Galerie, hat Brigitte Brönner ihren Laden Ophelia nach Grünstadt in die Fußgängerzone verlegt. Das Sortiment zieht Kunden aus einem großen Umkreis an.

„Die Leute kommen beispielsweise aus Wiesbaden und Frankfurt“, erzählt Brönner. Ihre Artikel seien sonst eher selten im Einzelhandel zu finden. Die 56-Jährige bietet