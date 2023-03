In der Schlossstraße in Colgenstein-Heidesheim wird sich demnächst etwas ändern: Künftig soll dort nicht mehr nach Gusto geparkt werden können, sondern nur noch in gekennzeichneten Flächen. Die Straßenbaubehörde hat nämlich dort alternierendes Parken angeordnet. Insgesamt soll es drei 24 Meter lange Park-Zonen geben. Zwischen den Zonen soll ein Abstand von 25 Meter sein. Die erste Zone wird (von der Heidesheimer Hauptstraße aus kommend) auf der rechten Seite schräg gegenüber des Alten Bahnhofs sein, und zwar hinter der Bushaltestelle. Die Schlosstraße ist eine nicht wenig befahrene Kreisstraße. Am Rande der Straße sind sehr viele verschiedene Anhänger abgestellt. Dies sei gegenüber dem Ordnungsamt zuletzt auch als Problem benannt worden, berichtete Beigeordnete Nicole Eicher (FWG) im Bauausschuss. Nach einer Verkehrsschau habe der Landesbetrieb Mobilität jetzt die Lösung des abwechselnden Parkens präsentiert. Eine entsprechend Anordnung sei vor knapp zwei Wochen erfolgt. Wann die Markierung erfolgt, konnte Eicher nicht sagen. Das sei Sache des LBM. Die Mitglieder des Bauausschusses hatten sich in der Sitzung auch mit einem Antrag der CDU-Fraktion befasst. Diese wollte, dass die Gemeinde in der Straße zwei kleine Flächen ankauft und als Parkfläche anbiete. Das Gremium konnte sich dafür nicht erwärmen, Tenor: Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass die Leute ihre Anhänger abstellen können. Auf einen Vorschlag von Ortsbürgermeister Stefan Muth (SPD) konnte man sich allerdings verständigen: Die Gemeinde will die Besitzer der Flächen fragen, ob sie ihre Flächen auf privater Basis an die Hänger-Besitzer verpachten wollen. Eine der Flächen ist allerdings derzeit belegt – von einem auseinandergebauten Kran.