Zwar gibt es in Bullerbü nur drei Höfe, aber Rosenthal strahlt so etwas behaglich-gemütliches aus, dass man es sich durchaus auch als Schauplatz für Astrid Lindgrens Geschichten vorstellen kann. In den vergangenen Jahren lockte der Rosenthaler Weiher Schlittschuhläufer an. Die Eisdecke ist derzeit zwar noch nicht tragfähig, aber wenn es so kalt bleibt, könnte das bald wieder der Fall sein – theoretisch. Denn praktisch müssen wir leider die Bilderbuchwelt an dieser Stelle verlassen: Corona, Sie wissen schon. Gemeinsames Schlittschuhlaufen auf eigentlich dafür geeigneten Eisflächen falle wie jede andere Freizeit-Sportart unter die geltende Corona-Verordnung, heißt es vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Eisenberg. Die Einhaltung der Bestimmungen sollen vor Ort auch kontrolliert werden. So verlockend es also ist, wieder einmal Pirouetten zu drehen, so verboten ist es in diesem Jahr leider auch.