Grünstadter Zeitung: Kleinkarlbach, im September 1924. Ein recht bedauerlicher Unglücksfall stieß am Samstag Abend der 19jährigen Paula D. aus Altleiningen dahier zu. Das Mädchen kam mit dem Fahrrad von Bobenheim a.B. und fuhr in voller Wucht gegen das Wohnhaus der Frau Wwe. Pflug dahier, das sich vis a vis der stark abfallenden Bobenheimer Straße befindet. Das Mädchen wurde vom Rad geschleudert und blieb bewußtlos, aus Ohren und Mund blutend, liegen. Der herbeigerufene Arzt, Herr Dr. Guth von Kirchheim, verbrachte das bedauernswerte Mädchen per Auto nach Altleiningen. Eine schwere Gehirnerschütterung ist als Hauptbeschädigung anzusehen. Der Zustand dürfte jedoch nicht lebensgefährlicher Natur sein.