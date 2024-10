Mehr als 9000 Adressen im Kreis Bad Dürkheim sollen beim geförderten Breitbandausbau ans Glasfasernetz angeschlossen werden, in Betrieb sind laut Kreisverwaltung bislang aber nur 684 Anschlüsse. Die dafür verantwortliche Firma Inexio/Deutsche Glasfaser hat nun einen neuen Zeitplan vorgelegt. Demnach zieht sich alles noch länger hin als zuletzt versprochen. Trotzdem sollen im Oktober in mehreren Leiningerland-Dörfern alle Anschlüsse ans Netz gehen. Andere Orte in der Region hingegen müssen sich länger gedulden, und besonders langsam kommt das Unternehmen in Grünstadt voran. Wer wann an der Reihe sein soll, steht im ausführlichen Artikel.