In Schlangenlinien ist am Montagabend eine 44-Jährige mit ihrem Pkw in Grünstadt unterwegs gewesen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat deshalb die Polizei gerufen. Beamte einer Streife haben dann die Autofahrerin um 19.53 Uhr in der Obersülzer Straße angehalten. Bei der Kontrolle konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Nach der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde die Frau zur Dienststelle gebracht. Dort wurden ihr eine Blutprobe ent- und der Führerschein abgenommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.