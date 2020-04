Durch die Meldung eines am Mittwochnachmittag in Kaiserslautern, vermutlich unter Alkoholeinfluss, verübtes Verkehrsdelikt wurde die Polizei auf einen Pkw-Fahrer aus Obersülzen aufmerksam. Der Halter konnte durch die Beamten zunächst nicht in seinem Haus angetroffen werden. Gegen 18 Uhr informierte die 58-jährige Ehefrau, dass sie sich vor ihrem aggressiven Mann in den Garten geflüchtet habe. Er habe sie geschlagen und zu Boden gestoßen. Die Polizei stellte fest, dass der 63-Jährige unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde sichergestellt.