Weil die Bahnschienen von der Nässe so glitschig waren, ist ein Radfahrer laut Polizei am späten Samstagnachmittag beim Überqueren des Obrigheimer Bahnübergangs gestürzt. Der 52-Jährige trug keinen Helm und erlitt leichte Kopfverletzungen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst trat er aber selbstständig den Heimweg an.