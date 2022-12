Wie heißt es schon in Schillers Drama um den Freiheitshelden Wilhelm Tell: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ Bevor ein Streit aber eskaliert und vor Gericht landet, soll er auf andere Weise geschlichtet werden.

Seit Anfang des Jahres ist Erwin Knoth Schiedsmann der Verbandsgemeinde Eisenberg. Für eine Amtszeit von fünf Jahren wurde er vom Verbandsgemeinderat gewählt und daraufhin vom Direktor des Amtsgerichts Rockenhausen ernannt und vereidigt. Aufgabe einer Schiedsperson ist die Vermittlung bei Streitigkeiten. Hauptsächlich geht es dabei um Unstimmigkeiten im nachbarrechtlichen Bereich. Mit dem Schiedsmann sollen Lösungen gefunden werden, bevor der Weg zum Gericht beschritten wird.

Die Mittel und Methoden der Schlichtung von Streitigkeiten haben sich im Lauf der Zeit gewandelt. Gingen die Kontrahenten in früheren Zeiten mit Knüppeln aufeinander los, gibt es heutzutage rechtsstaatliche Instrumente zur Beilegung von Konflikten. Allerdings muss nicht bei jedem Streit gleich das Gericht angerufen werden. Und hier kommt der Schiedsmann zum Zuge, der vor einer Klage bei Gericht eingeschaltet werden muss.

Vorgänger hat den ersten Fall begleitet

Zunächst habe er sich „ein bisschen überrollt“ gefühlt mit dem, was in seinem neuen Ehrenamt auf ihn zukommen könnte, sagt Erwin Knoth. Aber sein Amtsvorgänger Manfred Mahr habe alle alten Fälle abgearbeitet und den Nachfolger bei seinem ersten Fall begleitet. Bisher habe er sich ausschließlich um Nachbarschaftsstreitigkeiten zu kümmern gehabt, berichtet Knoth. Und nennt Beispiele wie Beleidigungen, Ruhestörung, Belästigung durch Grillrauch oder Kinder, die sich irgendwie bemerkbar machen. In solchen Fällen versuche er, die Kontrahenten an einen Tisch zu bringen, zu vermitteln und eine Einigung zu erzielen. Dabei sei es immens wichtig, dass er die vorgetragenen Probleme nicht an sich herankommen lasse, denn er müsse objektiv bleiben und eine neutrale Stellung als Schlichter, also Mediator, einnehmen.

Allerdings, erzählt Knoth, haben manche seiner „Kunden“ die Erwartungshaltung, er könne die anstehenden Streitigkeiten aus der Welt schaffen, indem er Kraft seines Amtes eine Lösung des Problems anordne. Diese Auffassung sei jedoch grundlegend falsch, sagt er, denn: „Ich habe keinerlei Exekutivgewalt und bin auch kein Richter.“ Vielmehr müsse er sich bemühen, unparteiisch einen Ausweg aus der oft verfahrenen Situation zu finden. Kommt es zu einer einvernehmlichen Lösung, ist das Schiedsverfahren, für das der Antragsteller rund 50 Euro zahlen muss, erfolgreich abgeschlossen.

Nur mit Bescheinigung vors Gericht

Erst bei einem Scheitern können die Streithähne mit einer entsprechenden Bescheinigung das Gericht anrufen. Mit seinen Klienten führe er im Rathaus zunächst ein Aufklärungsgespräch, bei dem er Sinn und Zweck des Schiedsverfahrens erläutere. Und manche Fälle hätten sich dann schon im Vorfeld erledigt, sagt Knoth, der sich darüber wundert, wer da bei ihm am Tisch sitzt. Dabei handele es sich vorwiegend um Personen aus dem Mittelstand, die mit der Nachbarschaft im Clinch liegen.

Auf seine Tätigkeit vorbereitet wurde der Schiedsmann in einem dreitägigen intensiven Seminar. Dort standen das Verhalten als Mediator und die Bewertung von Fällen aus der Praxis auf dem Plan. Zugute komme ihm aber auch seine frühere berufliche Tätigkeit, bei der er Personalverantwortung trug. „Da gab es auch jeden Tag andere Probleme“, blickt er zurück.