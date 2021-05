Ein Scheunentor hat jüngst in Kindenheim gebrannt, wie die Grünstadter Polizei am Wochenende mitteilte. Ein älterer Mann hatte auf seinem Grundstück um eine Scheune herum mit einem Abflammgerät Unkraut beseitigt. Nach getaner Arbeit ging er ins Haus, um dort kurz zu schlafen. Kurze Zeit später wurde er von den Nachbarn geweckt, weil das Tor der Scheune brannte. Gemeinsam konnten die Anwohner das Feuer mit einem Gartenschlauch fast vollständig löschen. Bei dem Einsatz, an dem auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland, der Rettungsdienst und eine Polizeistreife beteiligt waren, wurde niemand verletzt. Die Scheune ist weiterhin nutzbar.