Chaoten haben in der Nacht auf Mittwoch in der Eisenberger Innenstadt für Ärger gesorgt. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte mit Steinen die Glasscheibe der Eingangstür eines Lottogeschäfts beschädigt. Außerdem wurde das Vorhängeschloss einer Truhe aufgebrochen. In dieser befanden sich Zeitschriften, die entwendet wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefonnummer 06352 9112700.