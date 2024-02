Mit Eleganz, Mut, lockerem Hüftschwung und viel Selbstbewusstsein haben Abiturientinnen und Abiturienten des Leininger-Gymnasiums Abendgarderobe auf dem Laufsteg des Grünstadter Modehauses Jost präsentiert. Eine Teilnehmerin verrät, was sie dabei gelernt hat.

Die Abiturprüfungen liegen größtenteils hinter den jungen Erwachsenen, nun stellen 19 Zöglinge des Leininger-Gymnasiums ihr Talent auf dem Laufsteg im Grünstadter Modehaus Jost unter Beweis. Ein quadratischer Laufweg, gekennzeichnet durch eine rote Linie auf dem Boden, führt durch das Erdgeschoss des Modehauses. Pünktlich um 12 Uhr fegen die ersten High Heels über den Boden, um 15 Uhr folgt eine zweite Runde.

Ihre Trägerinnen – und die männlichen Nachwuchs-Models – werden angefeuert durch den Applaus vieler Zuschauer. Im Publikum sind Klassenkameraden, Passanten und Kauflustige sowie stolze Eltern und Lehrkräfte. Zur Schau gestellt wird Abendmode in Form von Kleidern, Overalls und Anzügen verschiedener Marken.

Lockerer Hüftschwung und sicheres Auftreten

Am Vortag ihres großen Auftritts fand für die jungen Erwachsenen eine Anprobe statt, bei der sie den lockeren Hüftschwung und ein sicheres Auftreten trainierten – unter den fachkundigen Augen von Kristina Stefan, die bereits auf Modelerfahrung zurückblicken kann. Nun begleitet sie die rund 15-minütige Show und sorgt für die entsprechende Stimmung. Auch Drehungen, Posen und sogar eine kleine Tanzeinlage finden Platz in der Performance.

Den Models ist eine Auswahl der aktuellen Abendmode zur Verfügung gestellt worden. Was genau sie tragen, dürfen sie aber selbst bestimmen. Und auch beim Feinschliff bringen sie ihre eigene Note mit ein. Für die allermeisten von ihnen ist es die erste Bühnenerfahrung dieser Art. Die 18-jährige Laura Mayer sagt: Für sie ist das kein Problem. „Ich war insgesamt relativ entspannt, ich bin es gewohnt vor Leuten zu performen“, berichtet sie gelassen.

Besondere Hingucker

Die Abiturientin hat schon bei diversen Auftritten in der Vergangenheit auf der Bühne getanzt und ist das Rampenlicht daher gewohnt. Wird sie nun auch beim Abiball tragen, was sie im Modehaus vorgeführt hat? „Ich fand beide Kleider sehr schön, das Zweite würde ich mir ab selbst so nicht kaufen.“ Doch praktisch stellt sich die Frage ohnehin nicht mehr: „Mein Abikleid habe ich bereits.“

Neue Erkenntnisse hat sie trotzdem gewonnen: „Mich hat es überrascht, dass mir direkt lilafarbene Kleider angeboten worden sind, da ich dachte, dass mir diese Farbe nicht gefällt. Ich wurde jedoch eines Besseren belehrt“. Zum besonderen Hingucker wird der Auftritt von Sina Hassan und Elias Christ. Die beiden bestreiten als Duo den Laufsteg. Ihre leuchtend-blau gefärbten Haare bieten einen deutlichen Kontrast zu den übrigen Läuferinnen und Läufern und ziehen alle Blicke auf sich.

Eine Spende für die Abi-Kasse

Der Modehaus-Geschäftsführer Claus Jost gesteht derweil: „Ich hätte mich das in dem Alter nicht getraut.“ Er spricht von seinem „großen Respekt für den Mut, der für so etwas nötig ist“. Es sei bereits das dritte Jahr in Folge, in dem diese Aktion stattfindet – aufgrund der positiven Resonanz inzwischen auch in anderen Filialen.

Der Erlös des Getränkeverkaufs und eine Spende des Modehauses kommen der Abikasse zugute. Die vorherigen Jahrgänge standen durch die Coronapandemie teils vor großen finanziellen Problemen. Oft waren sie auf jeden Notgroschen angewiesen, da Geldbeschaffungs-Aktionen weitgehend flachfielen. Stufensprecher Felix Decker ist optimistisch, dass die Abschlussparty unter dem Motto „13 Jahre Walk of Fame – die Stars gehen, die Fans bleiben“ gebührend gefeiert werden kann. Auch als Teil des Planungsteams blickt er zufrieden auf die „gute Kooperation“ mit Jost.

Decker hätte sich prinzipiell auch auf den Laufsteg getraut, habe aber aus „persönlichen Gründen“ letztlich doch anderen das Feld überlassen. Allzu große Überredungskünste habe es im Vorfeld nicht gebraucht, um genügend Freiwillige in der Stufe zu finden, die teilnehmen.