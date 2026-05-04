Die Kita „Schatzinsel“ in Altleiningen wird 50 Jahre alt. Dieser runde Geburtstag soll gebührend gefeiert werden. Seit dem 40. Jubiläum hat sich manches verändert.

Seit exakt einem halben Jahrhundert können kleine Altleininger in ihrem Heimatdorf einen Kindergarten besuchen. Im Juni 1976 wurde die damals neu gebaute Einrichtung unter der Ägide von Bürgermeister Jakob Neu (CDU) eröffnet. Sie hatte Platz für 75 Drei- bis Sechsjährige, die zuvor in Nachbarorten betreut werden mussten, zuletzt im Carlsberger „Spatzennest“, das zweieinhalb Jahre früher in Betrieb ging. Die erste Leiterin in Altleiningen war Iris Jutzi. Vier oder fünf Erzieherinnen kümmerten sich um die Jungen und Mädchen in drei Gruppen.

Heute darf die Kita „Schatzinsel“ nur 70 Kinder aufnehmen, darunter seit 2006 auch Zweijährige und seit 2013 Einjährige, hat aber ein doppelt so großes Team. Wenn alle an Bord sind, umfasst es zehn pädagogische Fachkräfte. „In diesem Jahr waren wir nur am 7. Januar vollzählig, ansonsten fehlt immer jemand wegen Krankheit, Urlaub oder Fortbildung“, so Leiterin Manuela Honacker, die auch Chefin von drei Auszubildenden, einer Hauswirtschafterin und einer Reinigungskraft ist.

An- und Umbau nicht ausreichend

2018/19 wurde das Haus erweitert. Undine Stahl-Stiefenhöfer, die seit 1985 in der Kita tätig ist, erinnert sich an die anderthalb Jahre Ausnahmezustand: „Die Kinder waren ausgelagert, die jüngeren im Bürgerhaus Höningen, die älteren in der Grundschule.“ Bei den Bauarbeiten wurde auch der Bestand modernisiert und umgestaltet – allerdings mit wenig Weitblick, wie Honacker kritisiert. Es seien zwar unter anderem die Toiletten saniert und der Wickelraum vergrößert worden. „Aber es wurden zum Beispiel keine Lagermöglichkeiten geschaffen und die Küche blieb so wie sie war und ist heutzutage viel zu klein“, erklärt sie. So sei es nicht möglich, das Mittagessen vor Ort frisch zu kochen.

Dabei wurde schon im Jahr 2000 ein Ganztagsbereich mit zehn Plätzen geschaffen und seit Juli 2021 hat jedes Kind einen Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von mindestens sieben Stunden. 45 der 70 Knirpse sind sogar neun Stunden in der Kita – täglich von 7 bis 16 Uhr. Der Anbau ist laut Honacker ein Multifunktionsraum und wird täglich als Speisesaal genutzt. Auch mit Blick auf das lang ersehnte Neubaugebiet „Holzweg“ und der erhofften Ansiedlung junger Familien hätte die „Schatzinsel“ etwas großzügiger erweitert werden können. Nicht zuletzt wäre mehr Platz aus pädagogischen Gründen wünschenswert gewesen, so die 42-Jährige. „Wir können leider kein offenes Konzept umsetzen.“ Die Projektarbeit sei zudem erschwert, weil man nirgendwo mal etwas stehenlassen könne, umschreibt Stahl-Stiefenhöfer, dass Nebenräume fehlen.

Erziehungsarbeit hat sich stark verändert

Insgesamt hätten sich die Anforderungen an die Erzieher massiv erhöht, sagen beide. Corona habe bei der negativen Entwicklung noch wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Waldtage, die sich aufgrund der tollen Umgebung anbieten, gehören nicht mehr zum regelmäßigen Programm, „denn viele Kinder sind es nicht mehr gewohnt, zu laufen“. Auch gebe es immer mehr mit „herausforderndem Verhalten“ und Fünfjährige, die noch Windeln tragen. „Um zusammen am Tisch sitzen und essen zu können, haben wir die Zehn-Minuten-Stoppuhr eingeführt“, erzählt Honacker davon, dass manche Kinder das gemeinsame Einnehmen von Mahlzeiten nicht mehr kennen. Zuhören und sich in die Gruppe einzufügen, falle etlichen Jungen und Mädchen ebenfalls immer schwerer, Regeln würden nicht akzeptiert, sondern ausdiskutiert. Offensichtlich werde daheim kaum etwas konsequent durchgesetzt. „Kürzlich nannte ein vierjähriger Steppke eine Mitarbeiterin blöde Kuh. Die Mutter stand daneben und sagte dazu nichts“, berichtet Honacker von ihrem Alltag. Ebenfalls auffällig: Der Bedarf der Kinder an Zuneigung und Wissensvermittlung sei gestiegen.

Bei der Jubiläumsfeier am 13. Juni soll die Kita durch entsprechende Dekoration und Spiel-Stationen in die 1970er-Jahre zurückversetzt werden. Geplant ist eine Zeitreise in Form einer Foto-Ausstellung.

Zum Jubiläumsfest der Kita »Schatzinsel« werden für eine Zeitreise-Ausstellung noch Fotos gesucht. Foto: Anja Benndorf

„Dafür suchen wir noch jede Menge Bilder“, hofft Honacker auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Ebenso freue man sich über Sachspenden für eine Tombola. Auf dem Kerweplatz wird ein Festzelt aufgebaut, jeder örtliche Verein beteilige sich, die Kirche und Firmen, freut sich die Kita-Leiterin auf ein richtiges Dorffest. Zusammen mit ihrem Bruder Christian Bückmann hat sie den Nummer-eins-Hit „Wackelkontakt“ von Oimara umgedichtet unter dem Titel „Kita aus den 70ern“.

Termin

50. Jubiläum der Kita „Schatzinsel“ am Samstag, 13. Juni, 10 bis 17 Uhr, auf dem Kerweplatz (Bahnhofsplatz) in Altleiningen. Es kommen unter anderem ein Mitmach-Zirkus, die Naturakademie, es gibt eine Kinderdisco, eine Eisenbahn und eine Tombola. Sachspenden für die Verlosung sind willkommen. Wer Fotos zur Zeitreise-Ausstellung beisteuern kann, schickt diese per E-Mail an kita@altleiningen.de.

