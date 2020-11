Ein trauriges Bild hat sich am Mittwochmorgen auf der A6 bei Grünstadt Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim geboten. Bei einer Streifenfahrt bemerkten sie eine Blutspur auf der Fahrbahn, der sie folgten, um den Ursprung zu finden. So stießen sie auf einen Wagen mit 750-Kilogramm-Anhänger, der bereits auf dem Seitenstreifen stand. Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei bemerkt, das etwas nicht stimmt, und seine Fahrt daraufhin aus eigenem Antrieb unterbrochen. Bei der Kontrolle entdeckten die Streifenbeamten fünf Schafe in dem Anhänger, der für den Transport von Lebendtieren überhaupt nicht ausgestattet war. Das ist aber noch nicht die schlimmste Entdeckung, von der sie berichten: Ein Schaf war während der Fahrt durch den Boden des Anhängers gekracht und mit den Beinen über den Asphalt der Fahrbahn geschleift, wodurch die Blutspur entstand. Nach dieser Entdeckung wurden die Tierrettung Vorderpfalz und der Amtsveterinär hinzugerufen – Letzterer konnte das schwer verletzte Tier aber nur noch von seinem Leid erlösen. Die vier verbliebenen Schafe wurden umgeladen und ordnungsgemäß an das geplante Ziel gebracht – zu einem Schlachthof. Gegen den Fahrer hat die Polizei unterdessen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unsachgemäßen Transports von lebenden Tieren eingeleitet. Ob der Amtsveterinär weitere Schritte einleiten wird, steht bislang nicht fest. Ein Strafverfahren wegen der Tötung eines Wirbeltiers oder Tierquälerei steht nach Auskunft der Polizei jedoch nicht im Raum, da der Fahrzeugführer nicht die Absicht gehabt habe, die Schafe zu quälen oder gar durch den Transport zu töten.