Am zweiten Spieltag der neu gegründeten Deutschen Schach-Online-Liga (DSOL) gelang der TSG Eisenberg ihr erster Sieg. Mit 3:1 wurde der SV TuR Dresden nach einigen Anfangsschwierigkeiten besiegt. Der Auftakt vor zwei Wochen war dagegen enttäuschend: Gegen die zweite Mannschaft des SK Paderborn verloren die Eisenberger mit 0,5:3,5. Nur Johannes Denzer konnte am Spitzenbrett ein Remis erkämpfen, die restlichen Partien gingen verloren. In einer Woche trifft das Team auf die Schachfreunde Plochingen. Die Württemberger liegen in der vierten Liga Gruppe A ungeschlagen an der Tabellenspitze, gemeinsam mit der zweiten Mannschaft des SK Ludwigshafen.