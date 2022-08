Der 60. Geburtstag des Schützenvereins Ramsen ist am Wochenende mit einem fetzigen Rockkonzert gefeiert worden. Das Vereinsgelände wurde dabei zur Rockarena und zu Gast war die Band „Revengers“ aus Zweibrücken. Obwohl die Veranstaltung schwach besucht war, verstanden es die fünf Musiker, ihr Publikum mitzureißen. Eingängige Rockmusik der 1980er und 1990er Jahre, satter Sound der Hammond-Orgel (Otto Nudel) und brillante Gitarrensoli (Charly Flattner), dazu die hervorragende Stimme von Frontmann Michael Benzel – das hat gepasst. Patrick Wölfinger sorgte für einen fetzigen Bass und an den Drums zeigte Felix Penner, dass er sein Instrument beherrscht. Es dauerte nicht lange, bis sich das Publikum vor der Bühne aufbaute und ordentlich abrockte. Am Sonntag feierte der Verein dann sein internes Grillfest, bei dem Alt und Jung auf ihre Kosten kamen.