Die Zukunft des Kindenheimer Schützenclubs ist fraglich. Vorstand und Ausschuss stellten in der Mitgliederversammlung den Antrag, die Auflösung des Vereins einzuleiten. Über das endgültige Aus soll in einer weiteren Versammlung abgestimmt werden.

„Der Verein hat keine Zukunft mehr“, der Vorsitzende des 1968 gegründeten Schützenclubs macht sich da keine Illusionen. Die Gründe sind laut Albrecht Wiegner vielfältig: Es fehlten Nachwuchsschützen, lizenzierte Betreuer und Aktive und es finde sich niemand mehr, der im Verein ein Amt übernehmen möchte. Zur Hauptversammlung kamen trotz coronabedingter Absagen 17 von 70 Mitgliedern. In den zwei coronageprägten Jahren habe es auch beim Schützenclub einen „Stillstand“ gegeben, so Wiegner. Die sportlichen Aktivitäten seien allerdings schon vor der Pandemie kontinuierlich zurückgegangen. Der Rückgang führte auch dazu, dass bei den letzten Rundenkämpfen 2019 zum ersten Mal seit Vereinsbestehen keine Mannschaft des Schützenclubs mehr am Start war. Die Schießtätigkeit beschränke sich mittlerweile auf vier Aktive.

Zu diesen Problemen dazu komme die erforderliche und mit Auflagen verbundene Sanierung der Schießanlage: Die Anlage (für zehn Mann), die sich in einem Anbau der Sport- und Freizeithalle befindet, müsste schon länger saniert beziehungsweise an die neuesten Sicherheits- und Bauauflagen angepasst werden. Laut Gutachten ist die Holz-Verkleidung nicht mehr zulässig. Eine neue Verkleidung mit der vorgegebenen Höhe von drei Metern müsste unter anderem aus Stahlblech, Rigipsplatten und Holzfaserdämmplatten bestehen.

Das koste zwar einiges, wäre aber zu stemmen, so Wiegner, der seit 1997 Vorsitzender ist. Aber: „Nach eingehender Beratung über die Faktenlage musste man zum Ergebnis kommen, dass eine weitere Aufrechterhaltung des Vereins nicht dauerhaft gewährleistet werden kann.“ Die Frage nach der Sanierung des Schießstands stelle sich dann auch nicht mehr weiter, berichtete er im Nachgang der Hauptversammlung. Mit der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim sei eine Stilllegung der Schießanlage auf unbestimmte Zeit vereinbart worden.