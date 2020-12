Die Online-Schülerzeitung des Leininger-Gymnasiums hat die Jury des zehnten RHEINPFALZ-Wettbewerbs überzeugt: Sie erhielt den dritten Platz in der Kategorie Online. „In diesem Jahr war es sicher nicht einfach, eine Schülerzeitung zu machen“ – so leitet die Jury ihren Brief mit der Bewertung an die Schülerzeitungsredaktion ein. Schulschließungen, abgesagte Veranstaltungen, das alles habe es für die Redaktion sicher schwierig gemacht, eine gute Zeitung zu produzieren. Es sei daher eine tolle Leistung, die Seite überhaupt mit Leben zu füllen. Besonders lobten die Juroren die klare Struktur des Online-Auftritts und das Foto der Schule im Hintergrund. Vor allem bei formalen Kriterien heimste der „Eulenspiegel“ gute Noten ein: für Quellenangaben zu Bildern und Informationen sowie das gelungene Impressum. Auch für Layout und die grafische Gestaltung gab es gute Noten von der Jury. Für den dritten Platz unter den Online-Zeitungen gibt es ein Preisgeld von 200 Euro. In diesem Jahr kann der Erfolg nicht wie in den vergangenen Jahren bei einer Abschlussfeier gewürdigt werden. Dennoch müssen die Nachwuchsjournalisten nicht auf ihren Preis verzichten: Die Gewinner werden in den nächsten Tagen per Post informiert.