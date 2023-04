Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Welche Nachrichten sind echt, was ist Propaganda und wie erkennt man das? Am Leininger-Gymnasium in Grünstadtsind solche Fragen Teil des Sozialkundeunterrichts von Ingo Hammann. Das derzeitige Thema in diesem Fach trägt den Titel„Krieg in den sozialen Medien“. Anlass sind der Krieg in der Ukraine und die Falschinformationen, die dabei durch das Netz geistern.

Ein Video zeigt Menschen in Militäruniform tanzend an einer U-Bahnstation. Sie singen den russischen Schlager „Katyusha“. Angeblich handelt es sich um Angehörige des russischen