Abiturienten des Leininger Gymnasiums haben am Samstag im Modehaus Jost ihr Modeltalent unter Beweis gestellt. Rund 25 junge Frauen und Männer präsentierten aktuelle Abendmode und erhielten dafür eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Damit will der Jahrgang die Abiturfeier bezahlen.

Kurz vor Beginn der Schau füllt sich das Erdgeschoss im Modehaus Jost mit Menschen. Rotes Klebeband auf dem Boden deutet einen Catwalk an, der über einen Großteil der Einkaufsfläche