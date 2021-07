Mit ihren Jahreszeugnissen sollen alle Schüler in Grünstadt je zwei Freikarten fürs CabaLela erhalten. Das gab Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) am Dienstag im Stadtrat bekannt. Schüler, die in Grünstadt wohnen und auf auswärtige Schulen gehen, können sich, wenn es soweit ist, ihre Freikarten bei der Stadtverwaltung abholen. Für die Aktion spendete der Förderverein CabaLela 75.000 Euro an die Stadt. Laut Wagner ist der Betrag grob überschlagen und aufgerundet worden, damit mit dem überschüssigen Betrag der Druck finanziert werden kann.