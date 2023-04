Der zweite Wettkampf nach ihrem Trainingslager führte die Schwimmer des SC Delphin Grünstadt ins Neustadter Stadionbad zu den Weinstraßen-Schwimm-Wettkämpfen. Im Medaillenspiegel belegten sie unter 43 Vereinen Platz 16.

„Eigentlich sind sie nach so einem Trainingslager erst einmal platt“, erzählt Schwimmtrainer Florian Steidel über seine Schützlinge. Die Delphine hätten jedoch „gute Leistungen ins Wasser gebracht“. Mit zehn Athleten am Samstag und acht am Sonntag waren die Grünstadter vertreten.

Siebenmal landeten Grünstadter in Neustadt auf Platz eins sowie je fünfmal auf Platz zwei und drei. Felix Brade schaffte es fünfmal in ein Finale: Über 100 Meter Schmetterling wurde er Dritter in 1:01,87 Minuten, über 100 Meter Brust Vierter (1:11,33). Seine weiteren Finalergebnisse: Fünfter über 50 Meter Freistil (25,85), Siebter über 50 Meter Schmetterling (28,11), Achter über 100 Meter Freistil (1:02,24).

Der Wettkampftag beginnt für die Delphine mit dem Einschwimmen. „Sie haben morgens eine Stunde Zeit dafür, davon sind sie 30 bis 45 Minuten im Wasser“, erklärt der Trainer. Zunächst würden mit unterschiedlichen Techniken Bahnen geschwommen. „Zum Ende des Einschwimmens stehen noch Sprints über 25 Meter auf Zeit an.“ Die Grünstadter schwammen einige persönliche Bestzeiten. „Von meiner Seite aus war es wirklich gut“, lobt der Trainer.