355 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 22 Vereinen starteten beim 27. Winterschwimmfest des Ludwigshafener SV. Der SC Delphin Grünstadt schickte an zwei Tagen 19 Sportler aus zwei Wettkampfgruppen ins Wasser.

Die Mitglieder der Grundausbildung hatten sich mehrere Wochen auf diesen Wettkampf vorbereitet, bei der sie erstmals 400 Meter Freistil schwimmen sollten. Selina Krah (Jahrgang 2013), der jüngsten Starterin, und Julia Jarzynska (Jahrgang 2006) gelangen sehr gute Rennen. Beide schwammen auf Platz zwei. Mia Finkel und Lina Stroh (beide Jahrgang 2012) wurden über diese Strecke Fünfte und Sechste. Polina Voitova (Jahrgang 2009) überzeugte ebenfalls mit Platz fünf.

Bei den Jungs (Jahrgang 2011) kraulte Luis Müller zu Silber, Zygimantas Songaila wurde Vierter und Sergei Vodenkov Fünfter. Vinzenzo Zannino (Jahrgang 2008) freute sich über eine Bronzemedaille.

Trainer Michael Dietz sehr zufrieden

Die erste Leistungsgruppe nutze die Wettkämpfe, um ihren Leistungsstand im Hinblick auf die in zwei Wochen stattfindenden Mannschaftsmeisterschaften zu überprüfen. Trainer Michael Dietz war mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden und zeigte sich zuversichtlich, kleinere technische Mängel, insbesondere bei Starts und Wenden, noch kurzfristig in den Griff zu bekommen.

Felix Brade und Mara Griebe als Leistungsträger in der DMS Mannschaft konnten zwar mit Abstand die besten Leistungen ins Wasser bringen, schwammen jedoch noch nicht im Bereich ihrer persönlichen Bestleistungen.

Sina Fleischmann blüht auch im Freistil auf

Clara Freyberg zeigte insbesondere über 400 Meter Freistil in 5:06,21 und Felix Wagner über 100 Meter Freistil in 0:58,74 und 100 Meter Brust in 1:13,73, dass sie gut in Form sind. Bei den Frauen haben sich Sina Fleischmann, die neben ihrer Hauptlage Brust jetzt auch über die Freistilstrecken aufblüht, und Jasmin Binder über die Freistil- und Lagenstrecken in Topform präsentiert.

Die Brüder Jonas (Rücken und Lagen) und Tobias Griebe (Freistil und Brust), sowie Phil Maarten Milius über die Freistilstrecken zeigten, dass sie für die Mannschaftsmeisterschaften gut gerüstet sind.

Nächstes Kräftemessen in Pirmasens

Leider fehlte bei einigen Schwimmern noch die Wettkampfhärte, sobald sie mehrere Starts hintereinander absolvieren mussten. Doch noch ist Zeit, die Defizite in den kommenden Wochen im Training aufzuholen. Die meisten Bestzeiten wurden bei den ersten Starts geschwommen, während zum Ende der Veranstaltung vielen die Puste ausging.

Im Vergleich zu den anderen Vereinen konnte der Schwimmclub Delphin Grünstadt gut mithalten und viele Medaillen und vordere Plätze erringen. Die Grundlagen dazu wurden durch das kontinuierliche Training im Grünstadter Bad CabaLela gelegt. Bereits am nächsten Wochenende kommt es zu einem Kräftemessen mit den besten Vereinen des Verbandes und aus dem Saarland in Pirmasens. Dann wird sich zeigen, wie gut die Delphine für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften gerüstet sind.