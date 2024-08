Hinter die Kulissen eines mittelständischen Unternehmens zu schauen, ist offensichtlich für viele Menschen interessant. Der Andrang bei der RHEINPFALZ-Sommertour zur Wellpappenfabrik Sausenheim war so groß, dass weitere Führungen angeboten werden. Prokurist Detlev Wessel antwortete zum Beispiel auf Fragen zu möglichen Gefahren für den Standort, nachdem seit Januar 2023 ein finnisch-schwedischer Konzern Mehrheitseigentümer der bis dahin rein familiengeführten Fabrik ist. Er versicherte unter anderem: „Es gibt seit der Aufnahme in unsere GmbH keine Synergieeffekte in Richtung Personalabbau. Vielmehr wollen wir die Kapazität ausweiten und die Beschäftigtenzahl erhöhen.“ Was er sonst noch über Erfahrungen mit dem „strategischen Partner“ verriet, steht im ausführlichen Bericht.