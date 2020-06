Nachdem Großveranstaltungen bis Ende Oktober Corona-bedingt nicht stattfinden dürfen, hat die Stadt Grünstadt nun mitgeteilt, dass die Konzerte in den Weingütern Grün in Sausenheim im Juli (Chanson-Abend) und Mayerhof in Asselheim im August (Musical-Night) abgesagt und auf 2021 verschoben wurden. Dies sei in Rücksprache mit den Künstlern und Weingütern geschehen. Die Sausenheimer Kerwe im September fällt ebenfalls aus – es würden zu viele Menschen kommen. Allerdings wollen einzelne Weingüter – falls die Rechtslage es zulässt – auf privater Basis ihre Höfe öffnen, und zwar unter Einhaltung der Corona-Auflagen. Das Jahreskonzert der TSG-Blaskapelle Ende November ist hingegen ganz abgesagt. Die Auflagen für den Umgang mit Blasinstrumenten seien einfach zu hoch. Ob das (schon einmal verschobene) Wochenmarktfest im September stattfindet, ist offen. Sollten die Auflagen zu hoch sein, wird es abgeblasen.