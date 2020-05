In diesem Jahr wird es keine Höllenpfadwanderung geben. Das hat die Stadtverwaltung Grünstadt am Donnerstag mitgeteilt. Trotz der am 6. Mai verkündeten Lockerungen blieben Großveranstaltungen nach aktuellem Stand bis mindestens 31. August strikt untersagt. Die Weinbergwanderung in Sausenheim entwickelte sich seit ihrer Premiere im Jahr 2004 zu einer sehr beliebten Veranstaltung, sodass auch in diesem Jahr wieder mit mehreren tausend Gästen entlang der Strecke und an den Bewirtungsständen zu rechnen wäre. Eine solche Besucherzahl würde die Übertragung von Coronaviren begünstigen und somit der Bekämpfung der Pandemie entgegenstehen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Veranstalter Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim und ihr Kooperationspartner, die Stadt Grünstadt, hätten deshalb beschlossen, dass die Weinbergwanderung am 6. und 7. Juni nicht stattfinden kann. Alle Beteiligten hofften, dass es am ersten Juni-Wochenende 2021 zu einer Wiederauflage kommen kann.