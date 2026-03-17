Radfahrer dürfen die Straße „In den Maulgärten“ bald aus beiden Richtungen befahren. Die Einbahnstraße wird für den Fahrradverkehr geöffnet, für den weiteren Straßenverkehr bleibt die bisherige Regelung bestehen. Eine Beschilderung soll folgen. Darauf einigte sich der Ortsbeirat in seiner jüngsten einstimmig. Ortsvorsteher Sascha Schwalb (SPD) begrüßte den Vorschlag: „Die alte Schule liegt in der Nähe sowie die Kita, beides kann somit mit dem Fahrrad einfacher und für einige damit auch ohne Umweg angefahren werden.“