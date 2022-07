Interview: Zum 110. Mal lädt der Verschönerungsverein Hertlingshausen 1899 zur Sauhäuschenkerwe ein. Die Blockhütte auf dem Kahlenberg hat auch ein paar Neuerungen spendiert bekommen, verrät der Vorsitzende Friedrich Emmert im Gespräch mit Anja Benndorf.

Herr Emmert, die Corona-Pandemie hat ihren Verein ganz besonders hart getroffen, denn die Einnahmequellen sind quasi komplett weggebrochen. Wie geht’s dem Verschönerungsverein Hertlingshausen ?

Das war in der Tat schwierig für uns. Wir finanzieren die Dorfverschönerung maßgeblich aus Einnahmen unserer beiden großen Feste. Das Eigeschärrte am dritten März-Samstag musste dreimal ausfallen: 2020 fiel es in den ersten und 2021 in den zweiten Lockdown. In diesem Jahr war der letzte Tag der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, die wir nicht umsetzen konnten, genau unser Veranstaltungstermin. Die Sauhäuschenkerwe konnte zweimal nicht gefeiert werden. Somit fehlten uns pro Jahr mehrere Tausend Euro.

Konnte die Teilnahme am 25. Jubiläum des Eckbach-Mühlenwanderwegs einen kleinen Ausgleich bringen?

(lacht). Es sind genau vier Menschen hier vorbeigekommen. Unsere Försterin Isabelle Behret hatte einen Quiz für kleine Wanderer vorbereitet, aber es waren keine Kinder hier. Gegen Abend haben sich ein paar Leute bei uns erfrischt, aber insgesamt hat die Veranstaltung uns kein Geld gebracht. Gründe waren wohl die enorme Hitze an dem Tag und dass unser Angebot nicht mit Ortsnennung beworben wurde.

Und jetzt haben Sie auch noch das Problem mit der Umleitung durch den Wald, weil die Dorfstraße ausgebaut wird …

Auf die Resonanz auf unsere Sauhäuschenkerwe sind wir tatsächlich sehr gespannt. Seit die Dorfstraße saniert wird, fließt hier im Lampertsteig so gut wie kein Verkehr mehr. Zumindest haben wir aber einen guten Zuspruch auf der Helfer-Seite: Rund 30 Freiwillige stehen auf dem Dienstplan.

1972 wurde das in Eigenleistung und mit Spenden errichtete Neue Sauhäuschen eingeweiht. Wird der 50. Geburtstag mit besonderen Programmpunkten gefeiert?

Die 1972 fertiggestellte Blockhütte wurde ab 1970 hier gebaut, mit großer Unterstützung der Zimmerei Adolf Frank aus Altleiningen. Zuvor war die Kerwe seit 1912 am Alten Sauhäuschen auf Kirchheimer Gemarkung gefeiert worden. Aber das war halt tief im Wald drin. Wir haben keine 50-Jahr-Feier vor. Gern würden wir 2024 das 125. Vereinsjubiläum feiern, aber wegen der Pandemie haben wir noch nichts geplant. Es gibt jedoch einige Neuerungen auf unserem Gelände, die eingeweiht werden sollten.

Was sind das für Neuerungen?

Ernest Hüther hat uns eine ganz tolle Sitzgruppe gestiftet, die nun im Schatten unserer großen Buche steht. Unser ehemaliger Förster Otto Decker hat uns ein paar Jagdtrophäen geschenkt, die wir am Haus befestigt haben. Das Sauhäuschen hat auch ein neues Dach, das vielleicht der eine oder andere noch nicht gesehen hat. Zudem haben wir 2019 dafür gesorgt, dass unsere Grillmeister endlich im Schatten stehen. Ausprobieren konnten wir das bislang noch nicht.

Programm

Sauhäuschenkerwe auf dem Festplatz am Kahlenberg am Samstag, 30. Juli, ab 16 Uhr und am Sonntag, ab 10 Uhr. Zum Frühschoppen spielt das Weinstraßen-Duo, ab 14 Uhr wird das Kuchenbuffet eröffnet. Gebäckspenden werden gern entgegengenommen.