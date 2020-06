Wer am Freitag die Baustelle neben dem neuen Café La Vie in der Brunnenstraße 2 gesehen hat, wird es kaum glauben: Am Montag wird dort eine Tanzschule eröffnet. Inhaber Sascha Nickel hat in Carlsberg bereits ein Jahr lang Kurse gegeben – bislang aber nicht in eigenen Räumen.

Deckenleuchten sind installiert, die Theke ist auch schon eingebaut. Drum herum stehen überall Farbeimer, Werkzeugkoffer, Leitern und Kartons mit noch zu verarbeitendem Material. Es wird gehämmert, gebohrt und geschraubt. Hier verlegt ein Mann Laminat, dort beklebt einer die große Schaufensterscheibe mit einer bunten Folie. „Eigentlich wollten wir schon weiter sein“, sagt Sascha Nickel am Freitag, „aber der Boden war schief und der erste Versuch, die Niveauunterschiede auszugleichen, schlug fehl.“ Eine Woche habe sich alles verzögert.

Zehn Paare können gleichzeitig tanzen

Doch der 42-Jährige ist sicher: Übers Wochenende wird das neue Domizil seiner Tanzschule bezugsfertig. Mit 120 Quadratmetern ist es recht klein. „Aber das reicht für zehn Paare“, sagt Nickel. Fast alles wird in Eigenleistung gemacht. „Ich habe einen großen Freundeskreis, jeder packt mit an“, freut sich der gebürtige Ramser, der nur einen niedrigen fünfstelligen Betrag investieren musste. Nach wochenlangem Online-Unterricht dürfe er seit dem 27. Mai wieder reale Kurse geben. Die Auflagen seien schon eine ziemliche Herausforderung, aber „endlich hab ich wieder Leute um mich herum“, sagt Nickel. Zum Glück habe er durch die Corona-Krise nur drei Schüler verloren und es gebe auch schon wieder Neuanmeldungen.

Teilnehmer können sich über eine App registrieren

Über eine eigens entwickelte App können sich Interessierte mit allen wichtigen Kontaktdaten für die Kursteilnahme registrieren. „Dann kann ich vor Ort auf die Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten verzichten“, erzählt er. Bis 14. März und damit ziemlich genau ein Jahr lang hat Nickel montags und mittwochs Kurse für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene im Bürgerhaus Hertlingshausen gegeben. Jetzt benötigt die Ortsgemeinde den Saal häufiger, auch für Rats- und Ausschusssitzungen, bei denen Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Sein neues Domizil kann der ehemalige Geschäftsführer des Eisenberger Movement jederzeit nutzen.

Seit Januar 2019 baut er seine eigene Tanzschule auf, die inzwischen schon mehr als 220 Schüler und vier Standorte hat: außer in Carlsberg unterrichten er und zwei Honorarkräfte in der Kerzenheimer Mehrzweckhalle, an der Anne-Frank-Grundschule in Rockenhausen und im New Galaxy Sport- und Freizeitpark in Alzey. „Demnächst sind wir auch in Mackenbach bei Kaiserslautern vertreten“, kündigt Nickel an.

Kontakt