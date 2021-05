Die Corona-Pandemie hat den Fußball gestoppt. Doch hinter den Kulissen der Clubs wird schon hart gearbeitet. Die Teams planen bereits für die kommende Spielzeit. Auch der SV Obersülzen, der in der Bezirksklasse aktiv ist, hat schon die Weichen für die Runde 2021/22 gestellt.

„Das einzig Gute an diesem Corona-Lockdown ist: Die Winter-Vorbereitung, die kein Fußballer gerne macht, fällt aus“, sagt Sascha Gerber, der Chefcoach der SVO-Herren. Er betont: „Aber das ist schon alles. Diese ganze Sache nervt nur. Wir wollen endlich wieder Fußball spielen.“ Ob die aktuelle Runde aber noch fortgesetzt wird? Gerber ist skeptisch: „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie das noch funktionieren soll. Die Zeit läuft weg, es sieht ja eher nach einem weiterem Lockdown aus.“

In der Tabelle der Fußball-Bezirksklasse Rhein-Pfalz Nord belegt der SVO mit sieben Punkten den vierten Tabellenrang. Der Verein könnte sich eigentlich also Hoffnungen machen, die Saison unter den besten vier Mannschaften zu beenden. „Klar ist: Wenn es vielleicht doch weitergehen würde, was natürlich hier alle sehr begrüßen würden, sind die Jungs topfit, sie wissen, was sie aktuell machen sollen. Wir sind da sozusagen im Leichtathletikmodus“, sagt der SVO-Trainer.

Erste Mannschaft bleibt wohl weitgehend zusammen

Gerber selbst hat beim SV Obersülzen unterdessen als Trainer für eine weitere Spielzeit verlängert. „Es macht mir hier großen Spaß. Und so wie es aussieht, haben auch alle aktuellen Spieler für die kommende Saison zugesagt“, sagt der Coach. Nur auf seinen Co-Trainer Domenico Demassi muss Gerber in der nächsten Saison verzichten. „Er tritt aus beruflichen und privaten Gründen kürzer, sein Spielerpass bleibt aber hier und er hat zugesagt, dass er aushelfen würde, wenn Not am Mann ist“, erzählt Gerber.

Einen Neuzugang kann der Obersülzer Chefcoach auch schon präsentieren. Lukas Kranczoch, der beim SVO zuletzt als Schiedsrichter wirkte und auch schon höherklassige Partien leitete, stößt zur Ersten Mannschaft dazu. „Er hat bei uns ja schon in der Jugend gespielt“, sagt Gerber. Sonst ist es in Sachen Neuzugänge noch zu früh. „Wir haben ja erst Februar“, so Gerber.

Fest steht aber, dass der SV Obersülzen auch in der kommenden Spielzeit eine Zweite Mannschaft melden wird. „Da laufen die Planungen auch schon, für das Team wird wie bisher Jörg Meininger verantwortlich sein“, sagt Gerber. Der SV Obersülzen II belegt in der aktuellen Runde der C-Klasse Rhein-Pfalz Nord den achten Tabellenrang.