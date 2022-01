Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U18 in Ludwigshafen bestätigten die Leichtathleten der TSG Grünstadt ihre guten Leistungen vom Vorwochenende. Bei der TSG Eisenberg lagen Freud und Leid nah beieinander.

Über 200 Meter wiederholte sich das Duell von den Pfalzmeisterschaften: auf Bahn drei Sarah Jalloh, auf Bahn vier die Frankenthalerin Kimberly Metz. Und wieder trieben sich die beiden in einem faszinierenden Laufduell zu neuen Bestzeiten. Sarah Jalloh blieb wieder „nur“ der zweite Platz – aber mit neuer Bestzeit von 26,32 Sekunden. Damit lief Jalloh ihren nächsten Vereinsrekord und unterbot Hanna Sandmann (26,39 Sekunden).

Bereits vorher stand Jalloh im 60-Meter-Endlauf. Nach gutem Start verkrampfte sie im Kampf gegen die Landesschnellsten. Etwas enttäuscht zeigte sie sich mit dem achten Platz in 8,16 Sekunden.

Erfolgreich verlief das Comeback von Anna Wagner mit der Kugel. 10,77 Meter bedeuteten Platz zwei und ein erfolgreicher Wiedereinstieg nach fast sechsmonatiger Trainingspause. Mit 9,98 Metern belegte Merle Brammert-Schröder den fünften Platz. Für eine bessere Platzierung hätte sie Bestleistung stoßen müssen. Geringfügig konnte sie sich beim 60-Meter-Vorlauf auf 6,61 Sekunden steigern.

Schon am Samstag überraschte Paul Kronemeyer mit dem Sieg beim Kugelstoßen der M12. Nach sehr kurzer Trainingsvorbereitung stieß er das Gerät auf 7,90 Meter. Dazu sprintete er über 60 Meter in 8,88 Sekunden auf den zweiten Platz und vervollständigte den Medaillensatz mit Platz drei beim Weitsprung mit 4,09 Metern.

Leon Schmidt überzeugt

Freud und Leid lagen an diesem Wochenende für die Leichtathleten der TSG Eisenberg dicht beieinander. Dabei überzeugte vor allem der vielseitige Leon Schmidt bei den pfälzischen Titelkämpfen der Altersklasse U14. Über 60 Meter rannte der Schüler des Gymnasiums Weierhof schon im Vorlauf mit neuer persönlicher Bestzeit von 8,45 Sekunden an die Spitze des großen Teilnehmerfelds. Im äußerst engen Finale, bei dem er sich erst auf den letzten Metern durchsetzte, steigerte sich Schmidt noch einmal um eine Hundertstelsekunde und gewann vor seinen Konkurrenten aus Haßloch und Börrstadt. Mit der Steigerung auf 4,61 Meter im Weitsprung und der Silbermedaille lief es für den Quirnheimer ebenfalls nach Plan. Beim 60-Meter-Hürdenlauf hatte er dagegen etwas mehr erwartet. Zu aufgeregt rannte Schmidt in 10,58 Sekunden auf Platz vier.

Seine Trainingskameraden Ethan Senoga und Cedrik Höbel schieden in den Vorläufen über 60 Meter aus. Senoga schaffte noch einen sechsten Platz über 800 Meter (3:01,14 Minuten) sowie eine neue Bestleistung im Weitsprung (4,01 Meter, Platz neun). Achter wurde Höbel über 60 Meter Hürden (12,26 Sekunden).

Nicht ganz zufrieden zeigte sich auch Paula Ebener bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U18. Als Sechste mit 9,60 Metern ging sie an ihrem Geburtstag aus dem Kugelstoßring. Die angestrebten zehn Meter müssen noch ein bisschen warten.

Ihr Zwillingsbruder Hannes musste wegen einer Verletzung als Mitfavorit über die 1500 Meter passen.