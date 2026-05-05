Die Kanalisation in Bockenheim wird saniert, weil es diverse Schäden gibt, die das Ingenieurbüro Riedel aus Neustadt festgestellt hat. Daraus ergab sich ein Kanalsanierungskonzept, das nun als Grundlage für die Arbeiten dienen soll. Der Gemeinderat der VG Leiningerland als zuständiges Gremium hat nun in seiner Aprilsitzung den Auftrag für die Sanierung vergeben: Die Firma WS Kanalsanierung aus Gerstetten wird ihn für etwa 1,17 Millionen Euro ausführen. Geplant sind die Arbeit zwischen Mai diesen und nächsten Jahres. Um Kosten zu sparen, plant die VG, für den förderfähigen Anteil Landesmittel der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz zu beantragen.