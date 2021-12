Die Sanierung der Parkschenke wird vorerst nicht weiterverfolgt: Das hat der Grünstadter Stadtrat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Das Gasthaus auf dem Grünstadter Berg soll zunächst im derzeitigen Zustand belassen werden. Eine Sanierung des 100 Jahre alten Hauses erachten die Mitglieder des Rates als zu teuer – zumal auch noch andere Projekte wie die Sanierung des Leininger Oberhofs oder der Bau eines neuen Kindergartens bezahlt werden müssten. Die Verwaltung hat berechnet, dass für die Sanierung der Parkschenke Kosten in Höhe von über einer Million Euro anfallen würden. Die Parkschenke, ein beliebtes Ausflugslokal, gehört seit 80 Jahren der Stadt und war bis vergangenes Jahr verpachtet. Die Verwaltung hat nun ein halbes Jahr lang Zeit, um andere Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude zu prüfen – in Rede stehen Verkauf, Erbpacht, eine anderweitige oder gar keine weitere Nutzung. Der Rat wird sich im Sommer 2022 erneut mit der Zukunft der Parkschenke befassen.