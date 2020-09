Der Kader vom B-Klasse-Team TSG Eisenberg II wird zur neuen Runde ordentlich durcheinander gewürfelt. Acht Abgängen stehen sieben Neue gegenüber. Und auch in der Trainerfrage hat sich bei der Sandhasen-Reserve etwas getan: Der bisherige Spielertrainer Jonas Tenzer erhält künftig Unterstützung.

Zusammen mit Tenzer bilden Janik Ehleiter und Sebastian Koos das neue Trainerteam. Eine Entlastung für Tenzer, der seit über drei Jahren alleine in der Verantwortung gestanden hat. Mit ihm als Trainer war die Sandhasen-Reserve 2017/18 in die B-Klasse aufgestiegen; in der ersten Saison in der B-Klasse Rheinpfalz Nord belegte der Aufsteiger einen überraschend guten 5. Platz. Die vorige Runde beendete die Mannschaft der TSG II trotz zwischenzeitlich enormer Personalengpässe auf dem 9. Rang. Angesichts der Neuzugänge sowie der neuen Einteilung der B-Klasse Nord in zwei Staffeln hat sich automatisch auch die Zielsetzung von Tenzer verändert.

Er will mit seinem Team unter den ersten Vier landen und somit eine „mögliche“ Abstiegsrunde vermeiden. Schwer werde dies allemal, da mit Eintracht Lambsheim, TuS Dirmstein und TSV Eppstein drei der sechs Bestplatzierten der vorigen B-Klasse-Runde in der Nord-Staffel sind. Lambsheim sieht Tenzer „wieder ganz oben, dahinter wird’s ganz eng“. Seinem Team traut er „durchaus zu, für eine Überraschung zu sorgen, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben“. Die Mannschaft habe sich zwar „ziemlich verändert“, allerdings seien „jede Menge Erfahrung und fußballerischer Klasse dazu gekommen“.

„Generell sind wir froh, dass die Runde endlich losgeht“, betont Tenzer. Zwar hätte er gerne wieder in einer normal großen Liga mit 16/18 Teams gespielt, allerdings sei die Staffeleinteilung ein Kompromiss, den man anhand von Corona eingehen musste. „Es wird aber definitiv eine spannende Runde“, ist sich Tenzer anhand der Derbys und der drei zugeteilten Topteams in die Nordstaffel sicher. So kommt gleich am 1. Spieltag mit dem TuS Dirmstein am Montag, 21. September, einer der Topfavoriten auf den Aufstieg im 8er Feld der neuen B-Klasse Rhein-Pfalz Nord.

Zugänge: Johannes Walburg steigt nach langer Pause wieder ein; Florian Osterritter, Janik Ehleiter, Marcel Klomann, Sönke Morweiser und David Schäfer, alle von der 1. Mannschaft, Salih Sarac aus der A-Jugend, Patrick Vogelsang, früher TuS Atleiningen II.